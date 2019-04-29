«Амур» продлил контракт с голкипером Мареком Лангхаммером

Хоккейный клуб «Амур» подписал новый контракт с чешским голкипером Мареком Лангхаммером, информирует официальный «твиттер» команды из Хабаровска. 24-летний вратарь поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Лангахаммер пополнил состав хабаровского коллектива в ноябре. В регулярном чемпионате вратарь провёл 19 матчей, одержав девять побед при трёх играх на ноль. В среднем чешский голкипер отражал 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,93. Также Лангхаммер установил клубный рекорд «Амура» по продолжительности сухой серии в КХЛ — вратарь не пропускал на протяжении 175 минут и шести секунд.



По итогам регулярного чемпионата «Амур» не сумел попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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