Защитник системы «Колорадо» Сергей Бойков может перейти в «Салават Юлаев»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы защитника системы «Колорадо Эвеланш» Сергея Бойкова, заявил, что его клиент рассматривает вариант с продолжением карьеры в КХЛ.

«У защитника Сергея Бойкова есть предложение от „Колорадо“, но мы имеем заинтересованность и со стороны „Салавата Юлаева“. У уфимцев права на Бойкова в КХЛ. Так что хоккеист вполне может вернуться в Россию и играть за Уфу», — сказал Черных в интервью «Чемпионату».

В этом сезоне Бойков принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ и отметился 11 (1+10) очками при показателе полезности "-5" и 74 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Бойков не набрал очков. Сергей провёл в Северной Америке последние шесть сезонов.