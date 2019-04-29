Сиверсон: счастлив новому шансу представить Канаду на международном уровне

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Дэймон Сиверсон прокомментировал попадание в состав сборной Канады для участия в чемпионате мира.

«Я счастлив получить возможность снова сыграть за Канаду. Прошло несколько лет с тех пор, как я в последний раз представлял мою страну на международном уровне. Так что я рад новому шансу сделать это. С нетерпением жду мая, который я проведу с командой», — приводит слова Сиверсона клубная журналистка Аманда Штейн.

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»);



Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало») и Тома Шабо («Оттава»);



Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Тёррис («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли (оба — «Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Марк Стоун и Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).