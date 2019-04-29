Первый канал покажет четыре матча сборной России на групповой стадии ЧМ-2019

Первый канал покажет четыре матча сборной России по хоккею на групповой стадии чемпионата мира в эфире, информирует официальный сайт телеканала.

10 мая — Россия — Норвегия

13 мая — Россия — Чехия

19 мая — Россия — Швейцария

21 мая — Россия — Швеция.

Все игры сборной России будут показаны на сайте Первого канала и в официальном приложении канала.

Российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

Мировое первенство откроется 10 мая 2019 года двумя матчами: в Кошице на лёд выйдут сборные Канады и Финляндии, а в Братиславе подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Норвегией.

Стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ЧМ-2019