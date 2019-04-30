«Амур» подписал новые контракты с братьями Ушениными

Нападающие Вячеслав и Владислав Ушенины подписали новые контракты с «Амуром». Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба в «Твиттере», соглашения рассчитаны на один год.



В прошедшем сезоне 26-летний Вячеслав принял участие в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. На его счету восемь заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-7» и 44 минутах штрафного времени.



26-летний Владислав отыграл 51 матч в регулярном чемпионате. Он забросил девять шайб, отдал 12 результативных передач, заработал показатель полезности «-5» и 18 штрафных минут.



По итогам регулярного чемпионата «Амур» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел попасть в плей-офф.

Скоро в КХЛ откроется трансферное окно. Главные сделки уже известны Кому достанется Яковлев, куда переходит Ландер и где продолжит карьеру Войнов.