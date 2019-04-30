Дюбуа: Панарин — один из немногих игроков НХЛ, способных переломить ход матча

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа оценил форварда команды Артемия Панарина. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли российский хоккеист провёл шесть матчей и набрал 9 (4+5) очков.



«Решение сыграть на него никогда не будет ошибочным. В НХЛ не так много игроков, способных переломить ход матча и выиграть его. Он один из немногих», — приводит слова Дюбуа официальный сайт НХЛ.



«Коламбус» играет во втором раунде плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». После двух матчей счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут на площадке «мундиров».



В четвертьфинале Восточной конференции «Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0 в серии. «Бостон», в свою очередь, одолел в семи матчах «Торонто Мэйпл Лифс».

Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф