Панарин сыграл как Овечкин! Сказка «Коламбуса» продолжается

Не зря игроки и тренеры «Коламбуса» сохраняли оптимизм после проигранной первой встречи в Бостоне. Говорили, что нужно подправить, хвалили Сергея Бобровского, но трагедии из проигрыша в овертайме никто не делал — наоборот, отмечали удачные моменты, на которых можно базироваться в дальнейшем.

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«Я, например, ждал большего от Джоша Андерсона. Он должен больше привлекать к себе внимание соперников. В этой серии он будет очень важным игроком, он должен действовать лучше. Очень важно будет соответствовать в силовой борьбе, потому что здесь есть цепная реакция. Как только один игрок вашей команды хорошо приложит соперника, это же хотят сделать и все остальные. Парни поддерживают друг друга, это важно. Правда, в плане физики это будет тяжело, но необходимо отдать все силы», — сказал главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла.

Его установка сработала: «Коламбус» сделал больше силовых приёмов, больше бросал в створ ворот и добился очень эмоциональной победы.

Впрочем, началось всё не с очень радостных событий для поклонников «синих мундиров». Андерсон, памятуя о пристальном внимании со стороны Тортореллы, перестарался в одном из единоборств на старте первого периода и получил две минуты штрафа. Удаление было реализовано Мэттом Гржелчиком, который подправил на пятачке дальний выстрел Чарли Макэвоя.

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Ответить на пропущенный гол «Коламбус» смог после перерыва, когда у «Бостона» свой первый штраф в нынешнем плей-офф получил Брэд Маршан. Удаление «крысы» было реализовано Артемием Панариным, который долгое время находился в тени и ждал своего часа. Гол Панарина стал абсолютной копией классических шайб Овечкина, излюбленный бросок которого — выстрел в касание в большинстве из левого круга вбрасывания.

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Впрочем, радоваться равному счёту «мундиры» смогли недолго. Уже через минуту Давид Пастрняк снова вывел «мишек» вперёд, воспользовавшись классным сольным проходом Чарли Койла, который поставил спину Панарину и направил шайбу на чужой пятачок.

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Артемию необходимо было исправляться, что он и сделал шесть минут спустя, поразив ворота Туукки Раска точнейшим броском с острого угла.

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Ничейный счёт сохранился до второго овертайма, на третьей минуте которого опытный центрфорвард хозяев Патрис Бержерон получил удаление за подножку. «Коламбус» не мог проигнорировать такой подарок: Панарин хлёстко бросил в касание из «офиса Овечкина», а Мэтт Дюшейн доработал эпизод на отскоке.

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Отдельных слов похвалы заслужил и Сергей Бобровский, который оставил «мундиров» в игре после сумасшедшего сейва в первом овертайме. «Это был его лучший сейв в матче, без сомнения. Когда он это сделал, я посмотрел на нашего капитана Ника Фолиньо и сказал, что в мире не так много голкиперов, которые могут остановить шайбу в подобном эпизоде. Честно говоря, этот эпизод мог решить исход матча не в нашу пользу», — признался после матча Мэтт Дюшейн.

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Что же касается силовой составляющей, то её было хоть отбавляй. «Коламбус» сделал больше силовых приёмов (49-42), а главным «молотобойцем» стал именно Джош Андерсон (6), на которого возлагал большие надежды главный тренер. Ветеран «Брюинз» Здено Хара также отметился шестью хитами, а его приём против Райлли Нэша был особенно эффектным.

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Панарин, набравший в этом матче 3 (2+1) очка, продлил свою результативную серию в нынешнем плей-офф до 6 игр, что стало новым клубным рекордом. При счёте 1-1 серия переезжает в Коламбус, где хоккеистов «Бостона» ждёт очень непростое испытание горячими болельщиками «мундиров».