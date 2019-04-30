Минское «Динамо» сделало квалификационные предложения 12 хоккеистам

12 хоккеистов минского «Динамо» получили квалификационные предложения, сообщает официальный сайт «зубров».



В их число вошли: защитники Даниил Бокун, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, а также нападающие Александр Когалев, Илья Литвинов, Максим Парфеевец, Теему Пулккинен, Куинтон Хауден, Дмитрий Буйницкий и Иван Дроздов.



Согласно Правовому регламенту КХЛ клуб, у которого сегодня, 30 апреля, истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение. Хоккеист, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус «ограниченно свободный агент». Если до 31 мая игрок не принимает это предложение либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за «старым» клубом.

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