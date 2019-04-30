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«Спартак» подписал новый контракт с Робином Ганзлом

«Спартак» подписал новый контракт с Робином Ганзлом
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Робином Ганзлом, информирует официальный сайт московской команды. 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем чемпионате форвард провёл за «красно-белый» коллектив 68 матчей, в которых набрал 32 (12+20) очка.

В настоящее время Робин Ганзл находится в расположении национальной сборной Чехии, которая продолжает подготовку к стартующему 10 мая в Словакии очередному чемпионату мира.

Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал Олег Знарок. Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.

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