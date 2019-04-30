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Расписание игр сборной России на чешском этапе Евротура

Расписание игр сборной России на чешском этапе Евротура
Хоккей / Евротур

Завтра, 1 мая, стартует заключительный этап Еврохоккейтура.

Расписание игр сборной России (мск):

Среда, 1 мая
16:00 Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм);

Суббота, 4 мая
15:00 Россия – Финляндия (Брно);

Воскресенье, 5 мая (Брно)
19:00 Чехия – Россия.

Напомним, на тренировке 29 апреля сочетания сборной России выглядели так:

вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

30 апреля к команде также присоединились Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Календарь матчей Еврохоккейтура.

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