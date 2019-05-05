Чехия — Россия: онлайн-трансляция встречи начнётся в 19:00

Сегодня, 5 мая, сборная России проведёт третий матч на чешском этапе Евротура. Встреча с командой Чехии стартует в 19:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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