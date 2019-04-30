Если убрать Ковальчука – будет скандал. Вопросы по составу сборной России

Кто не попадёт в заявку, кого ещё ждать из НХЛ, что делать с Ковальчуком и какими будут звенья? Главные вопросы по составу на ЧМ.

Вратарская бригада на ЧМ уже сформирована?

Да. Василевский – первый номер, он должен провести 5 из 7 матчей на групповом этапе. Оставшиеся две игры (судя по календарю, это Австрия и Норвегия) разделят между собой Сорокин и Георгиев. Каждый из них заслужил право сыграть на чемпионате мира.



Вариант, при котором в сборную России приедет Бобровский, исключён. Даже если «Коламбус» вылетит из плей-офф. Ни Бобровский, ни Василевский сами не заинтересованы в том, чтобы ехать после тяжёлого сезона на чемпионат мира и делить там между собой игровое время. К тому же Бобровскому, как и Панарину, скоро предстоит подписать главный контракт в карьере. В таких ситуациях принято исключать любой риск получения травмы.

Фото: fhr.ru

Приедет ли Проворов?

Проворов получил вызов в национальную команду ещё 11 апреля, но пока так и не доехал до сборной. И не доедет, пока не будет подписи под новым контрактом с «Филадельфией». Чем дальше тянется эта история, тем меньше вероятность появления Ивана в сборной России. По нашей информации, шанс увидеть Проворова на ЧМ ещё есть, но он небольшой. Ждать до последнего его никто не будет. Тем более что под спецбригады большинства уже есть Орлов и Сергачёв.

Кто окажется лишним из защитников?

На данный момент пары защитников сборной России выглядят так:



Сергачёв – Любушкин; Нестеров – Блажиевский; Хафизуллин – Зуб; Киселевич – Елесин.



Но в расположение сборной уже прибыл Дмитрий Орлов. Он наверняка заменит во второй паре Блажиевского. Уже в Чехии к команде присоединится Никита Зайцев, и тут уже под удар попадут Елесин и Зуб. Причём, судя по контрольным играм, позиции Елесина в сборной предпочтительнее, чем у представителя СКА.



Много споров вызвал вызов в сборную Богдана Киселевича, который не получал игровую практику в концовке сезона НХЛ. Но на его стороне опыт, класс и «кредитная история». В штабе сборной помнят, кто наравне с Гавриковым был самым надёжным защитником команды на чемпионатах мира в Кёльне и Копенгагене. Полезность «+15» за два ЧМ, и попадания в топ-2 защитников сборной по многим основным показателям продвинутой статистики (перехваты, процент выигранных единоборств, овладевания шайбой, потери и блоки) – такими защитниками не разбрасываются. За год в Америке Киселевич потерял деньги, но не мастерство. Во «Флориде» по игре в обороне он смотрелся не хуже любого защитника. Пять матчей перед чемпионатом мира – достаточный срок, чтобы вернуться в игровой ритм. Но окончательные ответы по кандидатуре Киселевича даст Евротур.



Не будем забывать и то, что штаб сборной России не отказывался от Владислава Гаврикова, который пока ещё ждёт своего шанса в «Коламбусе». Если «Блю Джекетс» не пройдут «Бостон», оборона сборной России может предстать на ЧМ в следующем варианте:



Сергачёв – Любушкин; Зайцев – Орлов; Хафизуллин – Нестеров; Киселевич – Гавриков.

«Ваши ожидания – ваши проблемы». Это про мой обмен в «Виннипег» Богдан Киселевич мог играть в НХЛ намного больше, но не делает из себя жертву. Сказал всё как есть.

Каким будет состав троек нападения?

Найти правильные сочетания в линии нападения тренерам сборной России намного сложнее. До сегодняшнего дня всё выглядело так:



Гусев – Малкин – Кучеров; Григоренко – Анисимов – Капризов; Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин; Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.



Скорее всего, в этих же сочетаниях сборная проведёт завтрашний матч со Швецией. Ведь Овечкин и Кузнецов присоединятся к команде только 2 мая.

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая

Календарь игр сборной России на последнем этапе Евротура



Потом они вместе с Дадоновым составят одну из двух ударных троек, а дальше могут быть различные варианты. У нас есть железная связка Овечкин – Кузнецов, есть железный центр первого-второго звена Малкин. Вокруг них всё может меняться. Мы знаем, что могут играть друг с другом Капризов и Гусев, тот же Гусев легко вспомнит «химию» с Дадоновым. Можно поднять Григоренко к Овечкину и Кузнецову, а Ковальчука к Малкину. Есть сомнения, что будет эффективна тройка Овечкин – Кузнецов – Кучеров, но кому не хочется увидеть это сочетание в деле?

Фото: fhr.ru

Вопросов и вариантов много, и есть время, чтобы получить все ответы. Большой плюс – календарь группового этапа. Мы начинаем турнир играми с Норвегией, Австрией и Чехией. До этого времени изменения в первых трёх тройках сборной России если и будут, то минимальные. Матч с чехами покажет, какие сочетания работают, а где нужно вносить изменения. Тем более что дальше будут матчи с Италией и Латвией, а между ними несколько дней тренировок. В течение этого времени можно спокойно вносить коррективы. Окончательно с составом звеньев нужно определиться к 19-21 мая (матчи со Швейцарией и Швецией).



Календарь игр сборной России на чемпионате мира



Вариант 1

Гусев – Малкин – Кучеров; Овечкин – Кузнецов – Дадонов; Григоренко – Анисимов – Капризов; Ковальчук (Телегин) – Андронов – Плотников.



Вариант 2

Григоренко – Малкин – Капризов; Овечкин – Кузнецов – Кучеров; Гусев – Анисимов – Дадонов; Ковальчук – Кадейкин – Михеев (Барабанов).

Что делать с Ковальчуком?

Самая большая головная боль штаба сборной на данный момент. Когда звали Ковальчука, никто не знал, что почти в одно время вылетят Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров, а потом приедут Гусев и Дадонов. Получается так, что роль Ильи в сборной ничем не будет отличаться от ситуации в «Лос-Анджелесе». Место в четвёртом звене, 8-12 минут за матч. Необходимость Ковальчука в спецбригаде большинства тоже под вопросом.



Единственный игрок, который может сейчас вывести Ковальчука на прежний уровень, – Евгений Малкин. Но с ним пока играют Гусев и Кучеров. Аргумент в пользу последней связки – они играли вместе в детстве. Мы видели, что это не сработало на чемпионате мира в Кёльне. Если не сработает и сейчас, возможно, Ковальчук получит шанс сыграть в звене с Малкиным.



Вообще не брать Ковальчука на чемпионат мира? Нам легко об этом говорить, но встаньте на место штаба сборной. Они позвали заслуженного игрока из НХЛ, чтобы освободить его из команды через две недели? Такого не будет. Либо нужно сразу не брать игрока с таким авторитетом, как это было с Дацюком, либо идти с ним до конца. Никому не нужен скандал. Дело не только в Ковальчуке, это может повлиять на будущие отношения штаба сборной со многими игроками НХЛ. Никто не хочет снова оказаться в прошлогодней ситуации, когда в сборную из Америки приехали Сошников, Мамин, Бучневич и Анисимов. Последний, к слову, провёл средний сезон, и нет уверенности, что сейчас он будет смотреться лучше игроков из КХЛ. Но его уже выдернули. Как и в случае с Ковальчуком, назад дороги нет.

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019

Фото: fhr.ru

Ждать ли Радулова или Тарасенко?

Про Тарасенко есть слухи, что он играет в плей-офф с повреждением и «Сент-Луис» никуда его не отпустит.



Касательно Радулова — все нормальные люди хотели бы видеть его в сборной России. Во-первых, он проводит мощный сезон в «Далласе». Во-вторых, давно не играл за сборную (последний крупный турнир – Олимпиада в Сочи). Все разногласия остались позади, он сам хочет сыграть за сборную, его здесь все ждут. Но есть два вопроса.



Первый – всё ли в порядке со здоровьем у Радулова и останутся ли у него силы на чемпионат мира после долгого сезона за «Даллас»? В плей-офф он играет, но перед серией с «Сент-Луисом» пропустил одну из тренировок. Второй – куда ставить Радулова? Как объяснить Гусеву или Капризову, что они будут играть в четвёртом звене, а Плотникову или Кадейкину, что им нет места в заявке? Уверен, что сам Радулов прекрасно понимает ситуацию и (в случае вылета «Далласа») правильно отнесётся к тому, если его место в заявке займёт игрок из КХЛ.



ЧМ – это не Олимпиада, куда должны ехать все сильнейшие в любом состоянии. Посмотрите на составы Швеции, США и Канады. Они мало в чём уступают составу сборной России (если только канадский), но каждая из этих сборных не набивает его до предела звёздами из НХЛ, а оставляет несколько мест в заявке для новых лиц. Нельзя ставить на карту всё и не думать о будущем ради золота чемпионата мира. У шведов сейчас в расположении сборной три потенциальных дебютанта из SHL, американцы и канадцы берут ребят, которые ещё в этом сезоне играли по юниорам. У нас же впервые с 2010 года и всего во второй раз в истории на ЧМ может не оказаться дебютантов из КХЛ. Если такое случится, это будет антиреклама нашей лиги и сигнал для игроков, что в сборную нужно пробиваться из-за океана.

16 игроков из НХЛ включены в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

Джек Хьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.

Кто из нападающих не попадёт в заявку?

Овечкин, Кучеров, Малкин, Кузнецов, Дадонов, Гусев, Капризов, Григоренко – 8 из 14 мест для нападающих в заявке сборной уже забронированы. На 99% в этот же список попадут Анисимов и Ковальчук, который будет капитаном сборной на заключительном этапе Евротура. Получается, что на четыре оставшихся места претендуют шесть игроков – Андронов, Телегин, Кадейкин, Барабанов, Плотников и Михеев.

Все ребята достойны места в заявке, поэтому придётся резать по живому. Михеев ярко проявил себя на прошлогоднем чемпионате мира, но не будем забывать, что он восстановился после травмы только по ходу плей-офф. Ходят слухи, что есть проблемы с подписанием нового контракта у Телегина. Это моменты, которые могут повлиять на выбор штаба сборной. Неслучайно именно они на данный момент не имеют постоянных троек (Телегин тренируется четвёртым нападающим в звене Андронова, Михеев – в звене Кадейкина).



В сборной нет проблем с крайними нападающими. В этом большой плюс Кадейкина перед конкурентами – он может сыграть и с краю, и в центре. Именно на фланге он играл на Кубке Первого канала, когда заменил Телегина в тройке с Андроновым и Плотниковым. Кадейкин провёл сильный сезон и, что самое главное, прошёл его без спадов как в регулярке, так и в плей-офф. Причём чем выше становился уровень (плей-офф и матчи за сборную на Евротуре), тем он лучше себя проявлял. Попасть на чемпионат мира в один состав с Овечкиным, Кучеровым и Ко из четвёртого звена «Салавата Юлаева» через все этапы Евротура, дебютировав за сборную только в этом сезоне – это будет мощная история и правильный пример для других игроков из КХЛ. Всё возможно, когда ты честно работаешь и каждый раз ставишь перед собой новые цели. И для этого не надо играть в ЦСКА или СКА.