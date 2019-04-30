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Гол Кадейкина возглавил топ-10 самых красивых шайб регулярки КХЛ

Гол Кадейкина возглавил топ-10 самых красивых шайб регулярки КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала топ-10 лучших заброшенных шайб регулярного чемпионата-2018/19.

Авторами лучших голов стали:

10. Марсель Шолохов («Трактор»);
9. Микс Индрашис («Динамо М);
8. Дэн Секстон («Автомобилист»);
7. Антон Слепышев (ЦСКА);
6. Кёртис Валк («Барыс»);
5. Максим Рыбин («Северсталь»);
4. Спецбригада большинства («Куньлунь Ред Стар»);
3. Денис Зернов («Авангард»);
2. Эрик О`Делл (ХК «Сочи»);
1. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Напомним, регулярный чемпионат выиграл московский ЦСКА. В розыгрыше Кубка Гагарина победителем также стала команда Игоря Никитина, в финале обыгравшая «Авангард» (4-0).

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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