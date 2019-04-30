Гол Кадейкина возглавил топ-10 самых красивых шайб регулярки КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала топ-10 лучших заброшенных шайб регулярного чемпионата-2018/19.



Авторами лучших голов стали:



10. Марсель Шолохов («Трактор»);

9. Микс Индрашис («Динамо М);

8. Дэн Секстон («Автомобилист»);

7. Антон Слепышев (ЦСКА);

6. Кёртис Валк («Барыс»);

5. Максим Рыбин («Северсталь»);

4. Спецбригада большинства («Куньлунь Ред Стар»);

3. Денис Зернов («Авангард»);

2. Эрик О`Делл (ХК «Сочи»);

1. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).



Напомним, регулярный чемпионат выиграл московский ЦСКА. В розыгрыше Кубка Гагарина победителем также стала команда Игоря Никитина, в финале обыгравшая «Авангард» (4-0).

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.