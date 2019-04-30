Грёнборг: я впечатлён составом сборной России, но и у Швеции крепкий состав

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг перед стартом Евротура поделился мнением о составе сборной России.



«Мы начинаем с матча против сборной России, это серьезный вызов. Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов – конечно, я очень впечатлён составом сборной России в этом году. Но и у нас крепкий состав. Чуть менее яркий, чем в прошлые годы? Не могу согласиться. У нас есть лучший шведский бомбардир сезона в НХЛ Элиас Линдхольм, лучший новичок сезона в НХЛ Элиас Петтерссон, у нас есть Оливер Экман-Ларссон, один из самых результативных защитников НХЛ Эрик Густафссон, Хенрик Лундквист и Якоб Маркстрем — в воротах.



Не могу сказать точно, сколько еще игроков мы ждем. Мы каждую ночь следим за результатами в НХЛ. В любом случае больше 90% команды мы уже знаем. Основная ставка на ребят, которые уже вызваны», — цитирует тренера «РИА Новости».

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