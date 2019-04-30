Андрей Локтионов близок к переходу в «Металлург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Андрей Локтионов близок к подписанию контракта с магнитогорским «Металлургом», стороны находятся на решающей стадии переговоров.



28-летний нападающий выступал за ярославский «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов. В регулярном чемпионате-2018/19 Локтионов принял участие в 49 встречах, записав в свой актив 41 (16+25) балл при показателе полезности «+14» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за игру. В десяти матчах Кубка Гагарина Локтионов отметился одной результативной передачей.



У нападающего есть также опыт игры в Национальной хоккейной лиге за «Каролину Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз».

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