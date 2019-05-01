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«Сибирь» попрощалась с Тейлором, Пигановичем, Пешехоновым и Климонтовым

«Сибирь» попрощалась с Тейлором, Пигановичем, Пешехоновым и Климонтовым
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» покидают четыре хоккеиста, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Защитники Константин Климонтов, Олег Пиганович, нападающий Владимир Пешехонов и голкипер Дэнни Тейлор уходят из команды.

«Первые изменения в составе у нас. Спасибо за всё, ребята! Желаем успехов в дальнейшем!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» «Сибири».

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» не попала в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы отстали от «Трактора», занявшего восьмое место, на четыре очка.

Ранее «Сибирь» объявила о назначении на должность главного тренера Николая Заварухина. Контракт 44-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года.

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