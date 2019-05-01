Подколзин: впереди много работы, и головокружения от успехов быть не должно

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин рассказал о своей игре на юниорском чемпионате мира.

«Ощущал ли превосходство в плане опыта над другими игроками ЮЧМ? Да нет. Я в принципе не очень хорошо выступил. Мог гораздо лучше сыграть на турнире. Но как есть, так есть. Наша команда забралась достаточно высоко — это меня устраивает.

Было ли чувство, что соперники готовятся играть персонально против меня? Я как-то не обращал на это внимания. Играл так же, как всегда. Просто у меня не получалось показывать свой лучший хоккей, и всё.

Роман Ротенберг назвал меня лучшим в мире в своём возрасте? Это мнение людей, которое надо оправдывать. Впереди много работы, и никакого головокружения от успехов быть не должно», — приводят слова Подколзина «Известия».