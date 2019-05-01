Бобровский признан первой звездой матча с «Бостоном»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Бостон Брюинз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 2:1 (1:0; 1:1; 0:0) в пользу хозяев.

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил 36 бросков из 37. Звание второй звезды встречи досталось нападающему «Блю Джекетс» Буну Дженнеру, который открыл счёт в матче. Тройку лучших замкнул форвард хозяев Мэтт Дюшейн. Канадец забросил победную шайбу.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Таким образом, «Блю Джекетс» повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Коламбусе 3 мая, начало – в 2:30 мск.