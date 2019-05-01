Яков Рылов в третий раз за карьеру перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Яков Рылов продолжит карьеру в московском «Динамо».

В минувшем сезоне 34-летний защитник защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 60 матчах регулярного чемпионата опытный защитник забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «+8». В плей-офф Яков принял участие в двух матчах и отметился нанесением травмы форварду «Салавата Юлаева» Антону Бурдасову. Яков был удалён до конца матча, а Бурдасов досрочно завершил сезон.

Рылов в третий за карьеру переходит в московский клуб. После сезона-2003/04 он перешёл в «Динамо» из «Олимпии», а в 2016 году вернулся в клуб из «Ак Барса». В общей сложности в «Динамо» Яков провёл семь сезонов, в 2005 году став чемпионом России.