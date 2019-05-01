«Локомотив» и Денис Алексеев договорились о продлении контракта

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев продлил контракт с родным клубом ещё на два сезона — до 2020 года. Агент игрока Шуми Бабаев и руководство клуба достигли договоренности о пролонгации контракта. Об этом Бабаев сообщил в «инстаграме» своего агентства.

В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 Алексеев провёл 59 матчей, набрав в них 29 (10+19) очков. В плей-офф 21-летний форвард отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в девяти играх. В общей сложности за три сезона в КХЛ Алексеев принял участие в 117 матчах, в которых забросил 18 шайб и сделал 25 голевых передач при показателе полезности «+3» и 24 штрафных минутах.

Ранее «Локомотив» заключил контракты с рядом молодых игроков.