КХЛ подтвердила переход Брэндона Козуна в «Магнитку»

Канадский нападающий Брэндон Козун стал игроком магнитогорского «Металлурга», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт рассчитан на один сезон.

29-летний Козун принял участие в 52 матчах регулярки, где набрал 41 (19+22) очко при полезности "+2". В 9 матчах Кубка Гагарина в активе Брэндона 6 (1+5) баллов. Козун провёл в Ярославе последние три сезона, а до этого играл за финский «Йокерит». Всего четыре сезона в лиге.

Ранее «Чемпионат» уже сообщил, что в магнитогорском «Металлурге» также продолжат карьеру защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев и форвард «Торпедо» Владимир Галузин. Также в Магнитогорске окажется и ещё один канадский нападающий — Эрик О'Делл.