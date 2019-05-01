Американский защитник Бен Маршалл стал игроком рижского «Динамо», информирует официальный «твиттер» клуба КХЛ.

В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал в чемпионате Словакии за «Баньску-Быстрицу». В 55 матчах регулярного чемпионата Бен забросил 12 шайб и сделал 34 результативные передачи. В 11 матчах плей-офф Маршалл отметился 6 (1+5) очками. Общий показатель полезности составил «+15».

Бен не имеет опыта игры в Национальной хоккейной лиге. На протяжении двух сезонов он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Бостон Брюинз» — «Провиденс Брюинз», однако в общей сложности сыграл лишь 25 матчей. В сезоне-2015/16 он был удостоен включения в символическую сборную лучших новичков лиги Восточного побережья.

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