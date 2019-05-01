Российский нападающий Андрей Локтионов стал игроком магнитогорского «Металлурга», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт рассчитан на один сезон.

28-летний нападающий выступал за ярославский «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов. В регулярном чемпионате—2018/19 Локтионов принял участие в 49 встречах, записав в свой актив 41 (16+25) балл при показателе полезности «+14» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за игру. В 10 матчах Кубка Гагарина Локтионов отметился одной результативной передачей.



У нападающего есть также опыт игры в Национальной хоккейной лиге за «Каролину Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз».