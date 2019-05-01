Егор Коршков подписал двухлетний контракт с «Торонто»

Российский форвард Егор Коршков подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом информирует официальный сайт «кленовых листьев». Помимо этого нападающий подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Торонто» и может сыграть за него в нынешнем розыгрыше плей-офф.



В сезоне-2018/19 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти играх плей-офф россиянин записал на свой счёт три результативные передачи. Всего в КХЛ провёл 172 матча (все — в составе «железнодорожников»), забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.

В 2016 году Коршков защищал цвета молодёжной сборной России на чемпионате мира в Хельсинки. Он стал обладателем серебряной медали и набрал 8 (2+6) очков в семи играх турнира.

Коршков выбран «Торонто» на драфте-2016 под 31-м номером.