«Северсталь» заключила новый контракт с нападающим Лапенковым

Нападающий Евгений Лапенков подписал новый контракт с «Северсталью», информирует официальный сайт череповецкого клуба.



В качестве профессионального хоккеиста Евегний дебютировал в составе подольского «Витязя». На высшем уровне впервые вышел на лёд в форме новокузнецкого «Металлурга». Защищал цвета различных команд в Суперлиге и КХЛ.



Состав «Северстали» 34-летний Лапенков пополнил в ходе прошлого сезона. Провёл 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросил три шайбы и отдал две голевые передачи при показателе полезности «+4».



Сезон-2018/19 Лапенков начинал в составе «Трактора». Он отыграл 17 матчей в регулярке КХЛ и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «-10». В среднем за матч проводил на льду более 12 минут.

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