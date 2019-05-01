Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов продолжат карьеру в НХЛ

Нападающие «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов отправятся в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает агент Шуми Бабаев.



«Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов проведут следующий сезон в Национальной хоккейной лиге. Команды будут объявлены позже», — написал Бабаев в своём «твиттере».

В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

23-летний Ткачёв в 53 матчах регулярки набрал 26 (5+21) очков при показателе полезности «+3». В плей-офф на счету игрока 10 (4+6) баллов в 17 играх.