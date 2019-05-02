«Адмирал» будет представлен в Юниорской хоккейной лиге с сезона-2019/20

В системе приморского «Адмирала» появилась юношеская команда, сообщается на официальном сайте клуба.

Выступать в Юниорской хоккейной лиге «Адмирал» начнёт с сезона-2019/20. В составе команды будут выступать хоккеисты в возрасте от 16 до 18 лет, преимущественно воспитанники приморского хоккея.

«Основой коллектива станут выпускники ДЮСШ нынешнего года, однако для талантливых детей из других школ ДФО двери клуба всегда будут открыты. Юношеский коллектив станет ключевым звеном между командами ДЮСШ и МХК «Тайфун», — сказано в официальном сообщении.

«Создание юношеской команды — важная веха не только в истории «Адмирала», но и всего дальневосточного хоккея», — заявил президент «Адмирала» Заирбек Юсупов.