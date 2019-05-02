Йоонас Няттинен пополнил состав «Витязя»

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с нападающим Йоонасом Няттиненом, информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги. 28-летний финский форвард поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.



В сезоне-2018/19 Няттинен защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика». В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 54 матчах, записав в актив 28 (16+12) баллов при показателе полезности "-7" и 46 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч.



В прошедшем сезоне подмосковная команда во второй раз в своей истории сумела попасть в плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде «Витязь» проиграл ЦСКА (0-4).

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