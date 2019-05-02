Форвард Андрей Белевич стал игроком «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» заключило контракт с белорусским нападающим Андреем Белевичем, информирует официальный сайт команды. 21-летний хоккеист подписал с нижегородским клубом двусторонний контракт, по условиям которого игрок сможет выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.



Предыдущий сезон Белевич провел в «Динамо-Молодечно», в регулярном чемпионате нападающий 56 игр и набрал 35 (19+16) очков. В плей-офф за «Динамо» нападающий сыграл 13 игр и набрал 8 (5+3) очков.



Белевич, несмотря на свой возраст, уже не один год привлекается в состав национальной сборной Беларуси.



Нижегородский коллектив в сезоне-2018/19 сумел пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина, где потерпел поражение от «Барыса» в семи матчах (3-4).

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