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«Металлург» обменял Васильева и Язькова в «Амур»

«Металлург» обменял Васильева и Язькова в «Амур»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» совершили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В стан «тигров» отправились защитник Валерий Васильев и нападающий Никита Язьков, взамен магнитогорский коллектив получил денежную компенсацию.

В сезоне-2018/19 24-летний Васильев провёл только девять матчей за основную команду «Металлурга», записав на свой счёт гол и результативную передачу при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафа.

23-летний Язьков в прошедшем регулярном чемпионате провёл 33 игры, отметившись 6 (1+5) баллами при показателе полезности "-9" и шести минутах штрафа. В завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина Язьков провёл на льду только 48 секунд.

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