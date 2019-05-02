«Металлург» обменял Васильева и Язькова в «Амур»

Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» совершили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В стан «тигров» отправились защитник Валерий Васильев и нападающий Никита Язьков, взамен магнитогорский коллектив получил денежную компенсацию.



В сезоне-2018/19 24-летний Васильев провёл только девять матчей за основную команду «Металлурга», записав на свой счёт гол и результативную передачу при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафа.



23-летний Язьков в прошедшем регулярном чемпионате провёл 33 игры, отметившись 6 (1+5) баллами при показателе полезности "-9" и шести минутах штрафа. В завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина Язьков провёл на льду только 48 секунд.

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