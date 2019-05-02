Доминик Фурх перешёл в шведский «Эребро»

Голкипер Доминик Фурх перешёл в шведский клуб «Эребро», информирует Aftonbladet. 29-летний чешский вратарь подписал с новой командой соглашение сроком на один сезон.



Последним клубом Фурха была череповецкая «Северсталь». В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая в среднем за игру 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.

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