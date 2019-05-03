Дедунов: долго не задумывался — сразу решил, что хочу играть в «Авангарде»

Нападающий Павел Дедунов поделился впечатлениями после перехода в «Авангард».

«Об интересе со стороны Омска мне сообщил агент через некоторое время после окончания сезона. Я долго не задумывался – сразу решил, что хочу играть в этой команде. Моя цель – быть полезным на поле, за пределами площадки быть хорошим другом, стать неотъемлемой частью большой семьи. Ну, а финальная точка должна быть одна – это борьба за Кубок.

С «ястребами» мы сыграли четыре матча в регулярке, и мне запомнился очень быстрый хоккей, который соперник показывал. Было видно, что у «Авангарда» есть свой почерк, своя изюминка. Все хоккеисты действовали как единый кулак, все боролись, было проблемно взломать их оборону. Также бросался в глаза уровень дисциплины, команда мало удалялась на протяжении всего сезона, что, конечно, давало определённое преимущество. Омск много играл в равных составах и большинстве, зато мало в меньшинстве. Неудивительно, что в итоге клуб вышел в финал Кубка Гагарина.

При подписании контракта руководство обозначило цели, для которых меня берут. Я должен поддерживать высокую интенсивность игры, изматывать соперника, заставлять его терять концентрацию. Также от меня ждут хорошей борьбы на пятаке и под бортами, здесь важно действовать максимально эффективно. И, само собой, игра в неравных составах. Мои сильные качества – силовая игра и скорость. А оценивать их предстоит тренеру и руководству. Но если передо мной стоит задача быть силовым форвардом, значит, именно в этом видят мои плюсы, и именно в этих моментах я буду стараться приносить пользу команде», — цитирует Дедунова официальный сайт омского клуба.