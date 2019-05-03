Свитов: всегда старался быть честным перед собой и болельщиками

Нападающий Александр Свитов прокомментировал уход из «Ак Барса» после шести лет в казанском клубе.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса» за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу. Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность – быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками.



С «Ак Барсом» меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед. До свидания, Казань!», — цитирует Свитова пресс-служба казанского клуба.

Опытный форвард перешёл в «Ак Барс» в 2013 году. В общей сложности в составе казанской команды 36-летний нападающий провёл 333 матча, в которых забросил 51 шайбу и сделал 63 результативные передачи.