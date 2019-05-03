Раск — о голе Панарина: если бы видел, что шайба вылетела, погнался бы за судьёй

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал эпизод с голом российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф (4:1, 2-2).

За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.

«Признаюсь честно, я не видел, вылетела шайба или нет. Но если бы увидел, что вылетела, то, наверное, разломал бы свою клюшку и погнался за арбитром», — признался после матча финский вратарь, отразивший 39 из 40 бросков.

Национальная хоккейная лига выпустила объяснение, почему был засчитан гол российского нападающего.