Кэссиди: надеюсь, теперь Пастрняк чувствует себя лучше

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1, 2-2).

«Пастрняк забил важный гол. Надеюсь, теперь он чувствует себя получше в отношении своей игры. Вся тройка сыграла хорошо. До этого матча им никак не удавалось забить, хотя моменты были. Сегодня они быстро забросили две шайбы. Всегда здорово, когда это происходит в начале матча», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Уже к восьмой минуте гости провели две результативные атаки, отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. В промежутке между голами форвард хозяев Бун Дженнер не реализовал буллит, но вскоре одну шайбу отквитал Артемий Панарин. В середине третьего периода Шон Курали восстановил преимущество «Бостона» в два гола. Точку в матче поставил оформивший дубль Бержерон.