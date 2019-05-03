Кучеров: мне вообще всё равно на ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Никита Кучеров прокомментировал победу «армейского» клуба в Кубке Гагарина, а также порассуждал на тему формата проведения чемпионатов мира — семь матчей в группе, как на мировых первенствах, или три матча на групповом этапе, как на Кубке мира.

«За ребят, конечно, порадовался, молодцы. Есть много друзей, поздравил, кого смог. Я только читал немного, счёт видел. Не очень тяжело им оказалось, по ходу.

Как отношусь к победе ЦСКА? Мне вообще без разницы. У меня есть свой клуб. ЦСКА молодцы, выиграли. Наверное, тем и интересна НХЛ, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. В КХЛ более понятно, кто лидер и кто пройдёт дальше.

Что мне больше нравится — Кубок мира или чемпионат мира? Наверное, три игры, а две недели играть… Понятное дело, Норвегия и все эти команды, Италия, все хотят играть против лучших игроков. Но я бы сократил немного команды, сделал бы турнир покороче», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Кучеров: ЦСКА играет в ужасный хоккей, не люблю смотреть их матчи, жалко ребят