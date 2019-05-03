Ландер: у «Локомотива» большие традиции и отличная школа

Экс-нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился эмоциями после перехода в «Локомотив».

«Очень рад, что следующий этап моей карьеры пройдёт в «Локомотиве». У этой команды большие традиции и отличная хоккейная школа, каждый год дающая талантливых молодых игроков. Сделаю всё возможное, чтобы сделать «Локомотив» и болельщиков счастливыми!» — написал хоккеист в своём «твиттере».

В сезоне-2018/19 хоккеист провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 10 заброшенных шайб и 20 результативных передач при показателе полезности «+19». В плей-офф шведcкий форвард набрал 2 (1+1) очка в четырёх играх.



В прошлом сезоне Ландер стал обладателем Кубка Гагарина, набрав 13 (8+5) баллов в 19 матчах плей-офф.