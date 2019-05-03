Сегин: «Сент-Луис» похож на «Даллас» как отражение в зеркале

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился мнением о серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-2).



«После первых трёх игр в серии с «Нэшвиллом» мы уступали – 1-2. Потом выиграли три встречи подряд. Так что мы знаем, что нужно делать.



Эта команда очень похожа на нас, как отражение в зеркале. Они тоже играли неровно. В январе занимали последнее место в турнирной таблице, но исправили ситуацию. Вспомните, как они играли на выезде в третьем матче. Нам крепко досталось. А теперь мы им ответили той же монетой в четвёртом матче. Думаю, что эти игры стали сюрпризом для обеих команд. Теперь нас ждёт увлекательный финиш», — цитирует Сегина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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