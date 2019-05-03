Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Голкипер Александр Георгиев займёт место в воротах сборной России в предстоящем матче Евротура со сборной Финляндии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Игра состоится завтра, 4 мая, начало — в 15:00 мск.

В первом матче на турнире подопечные Ильи Воробьёва проиграли шведам со счётом 4:6, а ворота команды защищал Андрей Василевский, которого признали лучшим игроком встречи в составе сборной России.

Состав звеньев сборной России на тренировке:



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.



«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров.



«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов.



«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов.



«Зелёные»: Киселевич — Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.