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Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией
Хоккей / Евротур

Голкипер Александр Георгиев займёт место в воротах сборной России в предстоящем матче Евротура со сборной Финляндии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Игра состоится завтра, 4 мая, начало — в 15:00 мск.

В первом матче на турнире подопечные Ильи Воробьёва проиграли шведам со счётом 4:6, а ворота команды защищал Андрей Василевский, которого признали лучшим игроком встречи в составе сборной России.

Состав звеньев сборной России на тренировке:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров.

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов.

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов.

«Зелёные»: Киселевич — Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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