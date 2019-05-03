Джонсон: если Маккиннон не лучший игрок в мире, я не знаю, кто это может быть

Защитник «Колорадо Эвеланш» Эрик Джонсон высоко оценил игру нападающего команды Натана Маккиннона в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.



«Если он сейчас не лучший игрок в мире, то даже не знаю, кто это может быть. Слава богу, Натан играет в нашей команде, потому что он бы наверняка многих из нас выставил дураками. Сейчас Маккиннон действует на каком-то другом уровне и чувствует это. И он собирается вести нас дальше», — цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ.

«Лавины» вновь сравняли счёт в серии второго раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» – 2-2. В четвёртом матче они одержали победу со счётом 3:0, Маккиннон записал на свой счёт один из голов команды. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая, начало – в 5:00 мск.