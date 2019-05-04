АХЛ: Егор Коршков забросил шайбу в дебютном матче за «Торонто Марлиз»

Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Кливленд Монстерс». Идёт третий период, счёт равный — 3:3.

Заброшенной шайбой в составе «Марлиз» отметился российский форвард Егор Коршков, для которого этот матч дебютный в АХЛ.

Видео гола также доступно в официальном «твиттере» «Торонто Марлиз».

Напомним, 21-летний нападающий 1 мая подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал россиянина на драфте-2016 под 31-м номером.

В сезоне-2018/19 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти играх плей-офф россиянин записал на свой счёт три результативные передачи. Всего в КХЛ провёл 172 матча (все — в составе «железнодорожников»), забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.