Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.



Главной звездой дня был признан американский голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 38 из 39 бросков во встрече с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2).



Второй звездой стал финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» записавший в актив гол и результативную передачу.



Замкнул тройку финский форвард «ураганов» Себастьян Ахо, отметившийся заброшенной шайбой и голевым пасов.



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