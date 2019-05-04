Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня был признан американский голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 38 из 39 бросков во встрече с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2).

Второй звездой стал финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» записавший в актив гол и результативную передачу.

Замкнул тройку финский форвард «ураганов» Себастьян Ахо, отметившийся заброшенной шайбой и голевым пасов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Магия «ураганов». «Каролина» разделалась с «Айлендерс» и вышла в финал Востока
Сначала, Овечкин, потом Тротц. Все чемпионы досрочно закончили сезон.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент