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Фрэттин и Кормье подписали контракты с «Ак Барсом»

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Фрэттин и Кормье подписали контракты с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Экс-нападающие «Барыса» Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье перешли в казанский «Ак Барс», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Оба хоккеиста подписали с трёхкратным победителем Кубка Гагарина соглашения сроком на один сезон.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Кормье забросил 18 шайб и сделал 22 результативные передачи в 56 матчах. В 11 играх плей-офф на счету Патриса 1 гол и 3 голевые передачи. У Кормье также удаление до конца матча в игре с «Авангардом», за что он подвергся резкой критике со стороны Андрея Скабелки.

31-летний Фрэттин в 52 играх регулярки набрал 39 (17+22) очков, а в 12 матчах плей-офф — 11 (9+2) очков.

Напомним, «Ак Барс» возглавил Дмитрий Квартальнов, сменивший Зинэтулу Билялетдинова.

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