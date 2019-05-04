«Витязь» заключил новый контракт с Александром Сёминым

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» заключил новое соглашение с нападающим Александром Сёминым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 35-летний форвард поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сёмин принял участие в 54 матчах, набрав 41 (19+22) балл при показателе полезности "+6" и 43 минутах штрафного времени. В среднем ветеран проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Сёмин записал на свой счёт одну результативную передачу.



Напомним, подмосковный коллектив завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в Западной конференции, в плей-офф проиграв ЦСКА (0-4).

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