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«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером

«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером
Хоккей / КХЛ

Михаил Кравец стал главным тренером «Витязя», информирует официальный сайт подмосковной команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Кравец сменил на этом посту Валерия Белова, с которым не стали подписывать новый контракт.

55-летний Кравец ранее никогда не возглавлял клуб КХЛ. В течение трёх сезонов он входил в тренерский штаб СКА (2009/10, 2012/14), после чего работал тренером ХК «Сочи» (2014/16). Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

Изначально планировалось, что новым тренером подмосковного клуба станет Петерис Скудра. Ему был предложен контракт, но в итоге его кандидатуру не утвердило высшее руководство клуба.

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