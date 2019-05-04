Пьетранджело: «Сент-Луис» играл хорошо и контролировал большую часть матча

Защитник клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии с «Даллас Старз» (1:2, 2-3 в серии).



«Второй период не был идеальным, но мы пропустили всего два гола. У них было не так много моментов. Считаю, мы хорошо играли, особенно в первом и третьем периодах. Мне кажется, мы контролировали большую часть матча, но нам надо забивать не одну шайбу, а больше. Одного гола на этом этапе — мало», — приводит слова капитана «Сент-Луиса» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Джейсон Спецца. В середине второго периода Эса Линделль укрепил преимущество «Далласа». В середине третьего игрового отрезка Джейден Шварц одну шайбу отыграл, но на большее хозяева не сподобились.