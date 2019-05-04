Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Беларуси в очередном матче чемпионата мира 2019 года сыграла в основное время вничью с Казахстаном (2:2) и заработала одно очко. Таким образом, подопечные Андрея Сидоренко обеспечили себе выход в элитный дивизион чемпионата мира, где сыграют в 2020 году. Чуть раньше путёвку в элиту оформила сборная Казахстана.

Беларусь выступает на ЧМ в следующем составе:

вратари Дмитрий Мильчаков («Шкода» Пльзень, Чехия), Виталий Трус («Неман»), Александр Осипков («Юность»);

защитники Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все — «Динамо» Минск), Ник Бэйлен («Трактор», Россия), Никита Устиненко, Даниил Бокун (оба — «Шахтёр» Солигорск), Илья Соловьёв (U20);

нападающие Евгений Ковыршин, Артём Волков, Александр Китаров (все — «Динамо» Минск), Александр Когалёв, Станислав Лопачук (оба — «Юность»), Сергей Малявко, Александр Малявко, Артём Кислый (все — «Неман»), Артём Демков («Шахтер» Солигорск), Джефф Плэтт («Йокерит», Финляндия), Егор Шарангович («Бингхэмптон Дэвилз», США), Максим Сушко («Оуэн Саунд», Канада), Никита Феоктистов («Адмирал», Россия).

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент