Сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Беларуси в очередном матче чемпионата мира 2019 года сыграла в основное время вничью с Казахстаном (2:2) и заработала одно очко. Таким образом, подопечные Андрея Сидоренко обеспечили себе выход в элитный дивизион чемпионата мира, где сыграют в 2020 году. Чуть раньше путёвку в элиту оформила сборная Казахстана.



Беларусь выступает на ЧМ в следующем составе:



вратари Дмитрий Мильчаков («Шкода» Пльзень, Чехия), Виталий Трус («Неман»), Александр Осипков («Юность»);



защитники Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все — «Динамо» Минск), Ник Бэйлен («Трактор», Россия), Никита Устиненко, Даниил Бокун (оба — «Шахтёр» Солигорск), Илья Соловьёв (U20);



нападающие Евгений Ковыршин, Артём Волков, Александр Китаров (все — «Динамо» Минск), Александр Когалёв, Станислав Лопачук (оба — «Юность»), Сергей Малявко, Александр Малявко, Артём Кислый (все — «Неман»), Артём Демков («Шахтер» Солигорск), Джефф Плэтт («Йокерит», Финляндия), Егор Шарангович («Бингхэмптон Дэвилз», США), Максим Сушко («Оуэн Саунд», Канада), Никита Феоктистов («Адмирал», Россия).