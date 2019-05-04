Россия — Финляндия: Анисимов заменил Малкина в тройке с Кучеровым и Гусевым

Тренерский штаб сборной России начал перестановку троек после третьей пропущенной шайбы в игре с командой Финляндии. Артём Анисимов заменил Евгения Малкина в звене с Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым, также образовалась тройка Кирилл Капризов — Евгений Малкин — Илья Ковальчук.



Сборная России выходила на лёд в следующем составе:



Георгиев (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.



Сборная Финляндии:



Ланкинен (Лаурикайнен);

Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;

Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;

Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;

Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.