Тренерский штаб сборной России начал перестановку троек после третьей пропущенной шайбы в игре с командой Финляндии. Артём Анисимов заменил Евгения Малкина в звене с Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым, также образовалась тройка Кирилл Капризов — Евгений Малкин — Илья Ковальчук.
Сборная России выходила на лёд в следующем составе:
Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Сборная Финляндии:
Ланкинен (Лаурикайнен);
Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;
Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;
Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.
Россия — Финляндия: Анисимов заменил Малкина в тройке с Кучеровым и Гусевым