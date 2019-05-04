Сидоренко: я уже уволился из минского «Динамо»

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко после поражения от Казахстана со счётом 2:3 ОТ объявил, что покинул минское «Динамо».



«Вы, наверное, обратили внимание, что мы на этот чемпионат мира не побоялись взять молодых хоккеистов. У нас и Соловьёв дебютировал, и Сушко. Но в то же время все сильнейшие поехали. Тем более у нас практически не было проходных матчей. Раньше было как? Нужно сыграть один матч и обыграть условную Францию. А сейчас все подросли, все играют.



Мы упустили момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых. Все смотрели на результат и не переживали за будущее. Про какую команду говорю? Про Беларусь, про какую ещё? Минское «Динамо»? Не знаю, не могу ничего про «Динамо» сказать. Я уволился уже оттуда», — приводит слова Сидоренко «Прессбол».

Сидоренко: не жалею о приходе в минское «Динамо». Конечно, не хватило времени