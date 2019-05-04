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Игровое время хоккеистов сборной России в матче с Финляндией

Игровое время хоккеистов сборной России в матче с Финляндией
Хоккей / Евротур

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России в матче Евротура с командой Финляндии (1:3).

Первые четыре места занимают защитники Михаил Сергачёв, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, недавно приехавшие в сборную, — в конце списка. Наименьшее игровое время у форварда Ивана Телегина.

ИгрокВремя
Михаил Сергачёв21.41
Никита Нестеров16.23
Дмитрий Орлов16.09
Никита Зайцев15.35
Артём Анисимов15.14
Евгений Малкин15.02
Евгений Дадонов14.57
Кирилл Капризов14.28
Михаил Григоренко14.18
Илья Ковальчук14.16
Динар Хафизуллин13.40
Сергей Плотников13.35
Никита Гусев13.33
Сергей Андронов13.29
Никита Кучеров13.01
Александр Овечкин13.00
Евгений Кузнецов12.40
Александр Елесин10.52
Артём Зуб7.16
Иван Телегин5.30
Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным
Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.
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