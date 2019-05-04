Игровое время хоккеистов сборной России в матче с Финляндией

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России в матче Евротура с командой Финляндии (1:3).
Первые четыре места занимают защитники Михаил Сергачёв, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, недавно приехавшие в сборную, — в конце списка. Наименьшее игровое время у форварда Ивана Телегина.
|Игрок
|Время
|Михаил Сергачёв
|21.41
|Никита Нестеров
|16.23
|Дмитрий Орлов
|16.09
|Никита Зайцев
|15.35
|Артём Анисимов
|15.14
|Евгений Малкин
|15.02
|Евгений Дадонов
|14.57
|Кирилл Капризов
|14.28
|Михаил Григоренко
|14.18
|Илья Ковальчук
|14.16
|Динар Хафизуллин
|13.40
|Сергей Плотников
|13.35
|Никита Гусев
|13.33
|Сергей Андронов
|13.29
|Никита Кучеров
|13.01
|Александр Овечкин
|13.00
|Евгений Кузнецов
|12.40
|Александр Елесин
|10.52
|Артём Зуб
|7.16
|Иван Телегин
|5.30
Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным
Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.